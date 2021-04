Dalla Serbia agli Emirati Arabi, dalla Russia alle Mauritius: è boom del turismo vaccinale (Di giovedì 15 aprile 2021) La distribuzione non equa dei vaccini a livello globale ha fatto fiorire un nuovo fenomeno: il turismo vaccinale. Ovvero quei viaggi dove la dose di vaccino è compresa. Al momento è perfettamente legale e alcuni Paesi si stanno davvero specializzando in questa pratica. Negli Usa spostamenti tra Stati Il pacchetto vaccino compreso non avviene soltanto da uno Stato all’altro degli Stati Uniti (la Florida ha dovuto specificare che vaccinerà solo residenti e residenti part-time stagionali, perché era stata presa d’assalto da turisti ansiosi di ricevere il vaccino: 37 mila americani residenti altrove erano stati vaccinati nello Stato suscitando le proteste dei residenti) ma anche da una nazione all’altra. Negli States la questione legale si è complicata: se da una parte ci sono località sciistiche (nello Utah per esempio) che vaccinano volentieri i turisti ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) La distribuzione non equa dei vaccini a livello globale ha fatto fiorire un nuovo fenomeno: il. Ovvero quei viaggi dove la dose di vaccino è compresa. Al momento è perfettamente legale e alcuni Paesi si stanno davvero specializzando in questa pratica. Negli Usa spostamenti tra Stati Il pacchetto vaccino compreso non avviene soltanto da uno Stato all’altro degli Stati Uniti (la Florida ha dovuto specificare che vaccinerà solo residenti e residenti part-time stagionali, perché era stata presa d’assalto da turisti ansiosi di ricevere il vaccino: 37 mila americani residenti altrove erano stati vaccinati nello Stato suscitando le proteste dei residenti) ma anche da una nazione all’altra. Negli States la questione legale si è complicata: se da una parte ci sono località sciistiche (nello Utah per esempio) che vaccinano volentieri i turisti ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Serbia La Russia non è interessata ad avere un dialogo costruttivo con l'Europa ... l'Ue sembra accettare gli interessi della Russia in Libia, e più in generale in Africa e in Serbia;... Il momento peggiore della visita è stato segnato dalla domanda provocatoria di un giornalista di ...

AstraZeneca, disdette a raffica in Italia: il disastro firmato Europa e Aifa, la campagna in Italia sta saltando Fioccano le disdette per il vaccino Astrazeneca e intanto nella campagna d'immunizzazione siamo stati superati dalla Turchia, dal Marocco, staccati anni luce dall'Ungheria e dalla Serbia e raggiunti dalla Polonia, Paesi dove vengono utilizzati in grande quantità anche il vaccino russo e cinese. Sempre più italiani diffidano del siero anglo - svedese nonostante solo un'...

Covid, a Belgrado si vaccinerà anche nei centri commerciali A Belgrado dalla prossima settimana le vaccinazioni contro il covid saranno effettuate anche nei grandi centri commerciali. Come ha detto il vicesindaco della capitale Goran Vesic, in tali strutture s ...

Vaccini:Vucic, a inizio giugno produzione Sputnik in Serbia (ANSA) - BELGRADO, 15 APR - Le prime dosi di vaccino russo Sputnik V prodotto in Serbia usciranno dall'Istituto di ricerca virologica 'Torlak' di Belgrado fra il 5 e il 10 giugno prossimi. Lo ha detto ...

