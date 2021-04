Dalla Serbia agli Emirati Arabi | dalla Russia alle Mauritius | è boom del turismo vaccinale

(Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO – Su un campione di 12.322 cittadini di entrambi i sessi, distribuiti in tutte le regioni e province autonome italiane, intervistati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS) e dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il 65% degli italiani si dichiara favorevole al vaccino contro il Coronavirus, mentre il 18% non è propenso a farlo. Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha voluto condurre un sondaggio analogo a quello AgeNaS-MeS intervistando durante la prima settimana di aprile 2021 un campione di 2 mila fedifraghi di entrambi i sessi iscritti al portale. I risultati hanno evidenziato che la propensione a vaccinarsi è molto più altra tra i fedifraghi: 78% contro il 65,2% della popolazione generale. «Otto ...

... l'Ue sembra accettare gli interessi della Russia in Libia, e più in generale in Africa e in;... Il momento peggiore della visita è stato segnatodomanda provocatoria di un giornalista di ...Fioccano le disdette per il vaccino Astrazeneca e intanto nella campagna d'immunizzazione siamo stati superatiTurchia, dal Marocco, staccati anni luce dall'Ungheria ee raggiuntiPolonia, Paesi dove vengono utilizzati in grande quantità anche il vaccino russo e cinese. Sempre più italiani diffidano del siero anglo - svedese nonostante solo un'...MILANO - Su un campione di 12.322 cittadini di entrambi i sessi, distribuiti in tutte le regioni e province autonome italiane, intervistati dall’Agenzia ...A Belgrado dalla prossima settimana le vaccinazioni contro il covid saranno effettuate anche nei grandi centri commerciali. Come ha detto il vicesindaco della capitale Goran Vesic, in tali strutture s ...