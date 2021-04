Dalla Regione 42 cantieri per fiumi e torrenti, lavori anche Monreale (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è anche Monreale tra i 42 interventi della Regione avviati per ripulire e mettere in sicurezza fiumi e torrenti in tutta la Sicilia. Il dipartimento regionale Tecnico, tramite gli uffici del Genio civile, ha già avviato e avvierà in questi giorni i cantieri di manutenzione e pulizia di molti corsi d’acqua in tutte le province dell’Isola. Prosegue così il Piano di manutenzione straordinaria del bacino idrografico della Sicilia messo in campo tre anni fa dal governo Musumeci. A Monreale i lavori riguarderanno il torrente Vadduneddu. Le opere prevedono la messa in sicurezza del torrente e la conseguente riqualificazione di via corpo di Guardia, gravemente danneggiata dalle esondazioni passate del corso d’acqua. I lavori, in fase di ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 15 aprile 2021) C’ètra i 42 interventi dellaavviati per ripulire e mettere in sicurezzain tutta la Sicilia. Il dipartimento regionale Tecnico, tramite gli uffici del Genio civile, ha già avviato e avvierà in questi giorni idi manutenzione e pulizia di molti corsi d’acqua in tutte le province dell’Isola. Prosegue così il Piano di manutenzione straordinaria del bacino idrografico della Sicilia messo in campo tre anni fa dal governo Musumeci. Ariguarderanno il torrente Vadduneddu. Le opere prevedono la messa in sicurezza del torrente e la conseguente riqualificazione di via corpo di Guardia, gravemente danneggiata dalle esondazioni passate del corso d’acqua. I, in fase di ...

pfmajorino : Il consigliere regionale del #PD @PietroBussolati ricorda come in Lombardia manchino 130mila over 80 all'appello.… - Agenzia_Italia : Convocati dalla Regione per il vaccino ma l'ospedale milanese non lo sa - RegoliClaudia : RT @RegioneMarcheIT: Covid e imprese, 15 milioni a fondo perduto dalla Regione. L'assessore @guidocastelli65: 'Respiro per i settori più co… - fabioalisei : RT @DomaniGiornale: Contro l'imprenditore della #Lega il Comune di #Milano con Beppe Sala si costituisce parte civile, la regione del leghi… - VivianiSamuele : RT @DomaniGiornale: Contro l'imprenditore della #Lega il Comune di #Milano con Beppe Sala si costituisce parte civile, la regione del leghi… -