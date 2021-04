Dal re della Nutella all’ex premier Berlusconi. Ecco chi sono i 10 più ricchi d’Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è chi la crisi non la sente affatto, nemmeno ai tempi della pandemia del Coronavirus. C’è chi, insomma, non ha problemi ad arrivare a fine mese. Parliamo degli uomini più ricchi d’Italia il cui patrimonio stimato può superare persino i 35 miliardi di dollari. Numeri da capogiro. Secondo Forbes, in Italia ci sarebbero ben 51 miliardari con un patrimonio di circa 204,5 miliardi di dollari. Al primo posto Giovanni Ferrero ANSA/STEFANO PORTA In foto Giovanni Ferrero Ma quali sono gli italiani più ricchi d’Italia? Nella classifica di Forbes non mancano i nomi di Giovanni Ferrero e Leonardo Del Vecchio e famiglia. Il primo, figlio del patron della Ferrero e della Nutella, ha un patrimonio stimato in 35,1 miliardi di dollari. ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è chi la crisi non la sente affatto, nemmeno ai tempipandemia del Coronavirus. C’è chi, insomma, non ha problemi ad arrivare a fine mese. Parliamo degli uomini piùil cui patrimonio stimato può superare persino i 35 miliardi di dollari. Numeri da capogiro. Secondo Forbes, in Italia ci sarebbero ben 51 miliardari con un patrimonio di circa 204,5 miliardi di dollari. Al primo posto Giovanni Ferrero ANSA/STEFANO PORTA In foto Giovanni Ferrero Ma qualigli italiani più? Nella classifica di Forbes non mancano i nomi di Giovanni Ferrero e Leonardo Del Vecchio e famiglia. Il primo, figlio del patronFerrero e, ha un patrimonio stimato in 35,1 miliardi di dollari. ...

Advertising

NicolaPorro : Reduce dal convegno con me e Salvini, @CorradoOcone incalza il ministro #Speranza, che certe voci danno sull'orlo d… - pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - borghi_claudio : Domani alle 8 ?? sarò a @OmnibusLa7 e poi alle 9,30 la consueta 'scuola di magia' su @RadioRPL dove, come prevedibil… - manicsash : RT @4ngelblu3: visto che io bisessuale a quanto pare non sono attratta dal carattere e dall' ~essenza~ delle persone, da ora in poi inizier… - gigio_muffin : RT @you_trend: ???? Ecco l'andamento della % di popolazione over 80 vaccinata con almeno una dose nelle regioni italiane, dal 1° gennaio al 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal della Per una scuola sostenibile ... Alessandra Rucci, dirigente scolastico e Changemaker School della rete Ashoka su 'Cittadini della rete'. In un mondo caratterizzato dal cambiamento più rapido di sempre, l'unico strumento efficace e ...

Rame sarà nuovo petrolio: Goldman Sachs vede 10 anni di boom domanda ...precedenti storici (crollo del valore del rame nella metà degli anni 2010 come si può vedere dal grafico in basso). Gli effetti sul prezzo del rame Alla luce delle indicazioni sull'andamento della ...

Un oscuro complotto spacca la famiglia reale giordana Il principe Hamza, fratellastro del re Abdallah, è agli arresti domiciliari con l'accusa di sedizione. Lui si ribella, critica il sovrano, ma poi gli dichiara fedeltà. Intanto nel paese la tensione è ...

La modifica della legge sull'assistenza internazionale in materia penale entra in vigore il 1° giugno 2021 Berna, 14.04.2021 - Il Consiglio federale ha deciso nella seduta del 14 aprile 2021 che la modifica della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) entrerà in vigore il 1° ...

... Alessandra Rucci, dirigente scolastico e Changemaker Schoolrete Ashoka su 'Cittadinirete'. In un mondo caratterizzatocambiamento più rapido di sempre, l'unico strumento efficace e ......precedenti storici (crollo del valore del rame nella metà degli anni 2010 come si può vederegrafico in basso). Gli effetti sul prezzo del rame Alla luce delle indicazioni sull'andamento...Il principe Hamza, fratellastro del re Abdallah, è agli arresti domiciliari con l'accusa di sedizione. Lui si ribella, critica il sovrano, ma poi gli dichiara fedeltà. Intanto nel paese la tensione è ...Berna, 14.04.2021 - Il Consiglio federale ha deciso nella seduta del 14 aprile 2021 che la modifica della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) entrerà in vigore il 1° ...