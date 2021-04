Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) I presidenti di regione spingono per il ripristino degli spostamenti tra territori, fino al 30 aprile ancora vietati. Ma anche per una riapertura di cinema, teatri e palestre. A garanzia della sicurezza chiedono che tra i parametri sulla base dei quali vengono decisi i colori, ci sia anche quello sulle vaccinazioni.Il governo lavora a fare di maggio il mese della ripartenza. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) I presidenti di regioneper il ripristino degli spostamenti tra territori, fino al 30 aprile ancora vietati. Ma anche per una riapertura di cinema, teatri e palestre. A garanzia della sicurezza chiedono che tra i parametri sulla base dei quali vengono decisi i colori, ci sia anche quello sulle vaccinazioni.Il governo lavora a fare di maggio il mese della ripartenza.

Ultime Notizie dalla rete : Dai ristoranti Dai ristoranti aperti la sera al coprifuoco ridotto, così le Regioni spingono per le riaperture Entro fine maggio ci potrebbe essere la novità della riapertura di bar e ristoranti anche di sera ... incalzato dalle associazioni di categoria in rivolta, dai discografici della Fimi ai tanti comparti ...

Cofruits, un negozio online per portare i prodotti tipici valdostani in Italia e (presto) nel mondo Dai classici come mele, patate, succhi, miele, vino e distillati, formaggi e salumi, salse e creme, ...Bionaz " e di aprire anche la piattaforma ai clienti professionali di alberghi e ristoranti". ...

Riapertura ristoranti, nell’attesa il DL Sostegni bis: fondo perduto su fatturato o aiuti sul bilancio Nell'attesa di una data di riapertura, per i ristoranti, gli alberghi e le altre attività del turismo e dell'intrattenimento il Decreto Sostegni bis porta delle novità. Riapertura ristoranti forse a m ...

Riaperture, il calendario di maggio 2021: le ipotesi per ristoranti, teatri, musei e palestre Magazine - Prima i ristoranti a pranzo, poi teatri e cinema ... regole - l'assenza di zone gialle e il divieto di spostamento tra regioni: ma cosa cambierà dal primo maggio? L'annuncio del programma ...

