Da Graca rinnova il contratto con la Juventus fino al 2024

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo Dragusin arriva un altro rinnovo giovanile in casa bianconera. Si tratta di Cosimo Marco Da, attaccante classe 2002 originario di Palermo. La punta sta disputando una stagione molto importante dal punto di vista dei gol e della qualità delle sue prestazioni. Numeri alla mano ha siglato tredici gol in dodici partite, praticamente la media di un gol a partita. Inoltre ha anche avuto modo di mettersi in mostra tra i professionisti con laU23. Con la seconda squadra della società bianconera ha collezionato sei presenze e una rete, la prima tra i professionisti . Ottime prestazioni dunque, che gli hanno permesso di levarsi la soddisfazione dell’esordio in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro la SPAL. Match dove il giocatore era entrato negli ultimi minuti, ma con grinta e voglia di farsi vedere nel palcoscenico che conta. ...