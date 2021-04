Da cinema a ristoranti |  riaperture anche  in zona ' rossa' ma con il tampone

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI -aperti anche a cena, alcon il, ritorno dei buffet e della briscola nei bar. Sono alcune delle linee guida per le riaperture proposte dalle Regioni per imboccare la strada del ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia Covid. Le misure dovranno essere sottoposte al parere del Cts prima di essere poi approvate dal Governo. Le misure previste nel documento prevedono anche l'applicazione nelle regioni 'rosse' previo 'testing'. Fedriga: speriamo che il parere del Cts arrivi il prima possibile "La Conferenza delle Regioni ha oggi aggiornato le linee guida per la riapertura di alcune attività in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione". A dirlo, il presidente Massimiliano Fedriga. "Si tratta di proposte elaborate dai Dipartimenti di prevenzione delle Regioni su ...