CureVac | cos’è e come funziona il terzo vaccino a Rna messaggero

(Di giovedì 15 aprile 2021) CureVac è un’azienda di Tubinga, in Germania, che è alle fasi finali dello sviluppo di un ulteriore vaccino progettato con la tecnologia mRna. L’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco si spera possa arrivare entro giugno, forse un po’ prima. Sarebbe il terzo prodotto che utilizza l’Rna messaggero per iniettare l’informazione sulla glicoproteina spike nelle nostre cellule, evitando la tecnica del vettore virale su cui si basano i preparati di Janssen, AstraZeneca, Sputnik e anche l’italiano ReiThera, che non arriverà comunque prima del 2022.