Curare gli animali domestici anche con farmaci umani: Speranza firma il decreto (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il 40% delle famiglie italiane possiede animali domestici. Con il decreto che ho appena firmato sarà possibile Curare questi animali con un risparmio fino al 90% per alcune patologie. Questa misura fa parte dell’approccio One Health che tiene insieme il nostro benessere, quello degli animali e quello dell’ambiente”. Così il ministro della salute, Roberto Speranza (foto), sul decreto che consente di Curare gli animali domestici anche con farmaci umani, e non solo con farmaci veterinari. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il 40% delle famiglie italiane possiede. Con ilche ho appenato sarà possibilequesticon un risparmio fino al 90% per alcune patologie. Questa misura fa parte dell’approccio One Health che tiene insieme il nostro benessere, quello deglie quello dell’ambiente”. Così il ministro della salute, Roberto(foto), sulche consente diglicon, e non solo conveterinari. L'articolo L'Opinionista.

Le nostre medicine agli animali domestici: c'è l'ok del governo I veterinari potranno prescrivere medicinali ad uso umano per la cura degli animali domestici, «a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del ...

