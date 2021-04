Cris Tales: rivelata la data di uscita (Di giovedì 15 aprile 2021) Modus Games ha rivelato, attraverso un trailer pubblicato in rete poche ore fa, la data di uscita del gioco di ruolo Cris Tales Gli appassionati di giochi di ruolo saranno sicuramente felici di sapere che, tra pochissime settimane, potranno dare il benvenuto ad un nuovo esponente del genere a loro più congeniale. Tramite un trailer, comparso in rete pochissime ore fa, Modus Games ha difatti annunciato la data di uscita di Cris Tales, l’RPG sviluppato da SYCK e Dreams Uncorporated. Cris Tales: svelata la data di uscita Il gioco di ruolo basato sui viaggi nel tempo, come riportato all’interno del video distribuito dal publisher (già responsabile di Ary and the Secret of Seasons), ha ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 aprile 2021) Modus Games ha rivelato, attraverso un trailer pubblicato in rete poche ore fa, ladidel gioco di ruoloGli appassionati di giochi di ruolo saranno sicuramente felici di sapere che, tra pochissime settimane, potranno dare il benvenuto ad un nuovo esponente del genere a loro più congeniale. Tramite un trailer, comparso in rete pochissime ore fa, Modus Games ha difatti annunciato ladidi, l’RPG sviluppato da SYCK e Dreams Uncorporated.: svelata ladiIl gioco di ruolo basato sui viaggi nel tempo, come riportato all’interno del video distribuito dal publisher (già responsabile di Ary and the Secret of Seasons), ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cris Tales Nintendo Switch, ecco i videogiochi indie che stanno per arrivare A luglio arriverà il bellissimo Cris Tales , una vera lettera d amore ai classici RPG, con una modalità di gameplay innovativa, dove passato e futuro si incontrano continuamente. Se la vostra ...

Nintendo Indie World Showcase, tutti gli annunci del 14 aprile Il grande annuncio di oggi è stato certamente Oxenfree 2: Lost Signals di Night School, ma non sono mancate le sorprese e alcuni titoli molto interessanti, come OlliOlli World di Roll7 e Cris Tales , ...

Cris Tales: rivelata la data di uscita Modus Games ha rivelato, attraverso un trailer pubblicato in rete poche ore fa, la data di uscita del gioco di ruolo Cris Tales.

I migliori giochi indie per Nintendo Switch scontati fino all'80% su eShop Il Nintendo eShop lancia una nuova promozione con sconti sui giochi indie per Switch a prezzo scontato fino al 25 aprile ...

