(Di giovedì 15 aprile 2021) "Stiamo offrendo un corrispettivo 100% cash con un premio senza precedenti nella storia delle Opa in Italia. Abbiamo anche previsto un bonus aggiuntivo nel caso in cui l'Opa raggiunga un'adesione ...

Advertising

giornaleradiofm : Creval: Maioli (Agricole), offerta è finale e l'unica: (ANSA) - MILANO, 15 APR - 'Stiamo offrendo un corrispettivo… - fisco24_info : Creval: Maioli (Agricole), offerta è finale e l'unica: 'Un corrispettivo 100% cash con premio senza precedenti' - iconanews : Creval: Maioli (Agricole), offerta è finale e l'unica - DividendProfit : OPA Creval, Maioli (Credit Agricole): “Questa è la nostra offerta finale” - InvestingItalia : Creval, nostra offerta è quella finale e l'unica - Maioli (Credit Agricole Italia) - -

Ultime Notizie dalla rete : Creval Maioli

Così Giampiero, responsabile del Crédit Agricole in Italia sull'Opa sul. "È un riconoscimento importante - ha aggiunto - per tutti i socia conferma della bontà del nostro ......e abbiamo ritenuto opportuno arricchire ulteriormente la nostra offerta - precisa Giampiero, responsabile del Crédit Agricole in Italia in riferimento all'Opa su Credito Valtellinese () -...Il Creval ha chiuso a 12,25 euro ... finale e ricordo che e' l'unica' ha chiarito verso fine seduta l'a.d. di Credit Agricole Italia, Giampiero Maioli."Stiamo offrendo un corrispettivo 100% cash con un premio senza precedenti nella storia delle Opa in Italia. Abbiamo anche previsto un bonus aggiuntivo nel caso in cui l'Opa raggiunga un'adesione elev ...