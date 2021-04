Creval, Credit Agricole alza il prezzo dell'opa a 12,5 euro (Di giovedì 15 aprile 2021) Sondrio - Credit Agricole alza il prezzo dell' opa sul Creval da 10,5 euro a 12,2 euro più un bonus di 0,30 euro al raggiungimento della soglia del 90%: la nuova offerta è quindi di 12,5 euro. Il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Sondrio -il' opa sulda 10,5a 12,2più un bonus di 0,30al raggiungimentoa soglia del 90%: la nuova offerta è quindi di 12,5. Il ...

Advertising

repubblica : Crédit Agricole alza l'offerta per il Creval a 12,20 euro per azione. Un premio se l'offerta supererà il 90% - rep_parma : Crédit Agricole alza l'offerta per il Creval a 12,20 euro per azione. Un premio se l'offerta supererà il 90% [di An… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: Nel caso del Creval, al 31 dicembre 2020 erano iscritte a bilancio Dta per 81 milioni e fuori bilancio altri 180 milion… - Idl3 : RT @Michele_Arnese: Nel caso del Creval, al 31 dicembre 2020 erano iscritte a bilancio Dta per 81 milioni e fuori bilancio altri 180 milion… - Michele_Arnese : Nel caso del Creval, al 31 dicembre 2020 erano iscritte a bilancio Dta per 81 milioni e fuori bilancio altri 180 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Creval Credit OPA Creval, Credit Agricole Italia alza prezzo a 12,20 euro per azione Nei giorni scorsi, l'imprenditore francese Denis Dumont , che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, era uscito allo scoperto sull'OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca ...

Coinbase travolge Wall Street, Stellantis e Unicredit in assemblea L'AGRICOLE RILANCIA SU CREVAL: 12,5 EURO PER AZIONE A pochi giorni dalla scadenza dell'Opa (21 aprile) il Credit Agricole ha rilanciato la sua offerta sul Creval, portandola a 12,5 euro per azione. ...

Creval: alzato il valore del titolo Il comunicato Ansa è chiaro: «Credit Agricole alza il prezzo dell'opa sul Creval da 10,5 euro a 12,2 euro più un bonus di 0,30 euro al raggiungimento della soglia del 90%. La nuova offerta è quindi di ...

OPA Creval, Credit Agricole Italia alza prezzo a 12,20 euro per azione Credit Agricole Italia ha deciso di alzare il corrispettivo dell'Offerta sulle azioni Creval da 10,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle ...

Nei giorni scorsi, l'imprenditore francese Denis Dumont , che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del, era uscito allo scoperto sull'OPA promossa daAgricole, invitando la banca ...L'AGRICOLE RILANCIA SU: 12,5 EURO PER AZIONE A pochi giorni dalla scadenza dell'Opa (21 aprile) ilAgricole ha rilanciato la sua offerta sul, portandola a 12,5 euro per azione. ...Il comunicato Ansa è chiaro: «Credit Agricole alza il prezzo dell'opa sul Creval da 10,5 euro a 12,2 euro più un bonus di 0,30 euro al raggiungimento della soglia del 90%. La nuova offerta è quindi di ...Credit Agricole Italia ha deciso di alzare il corrispettivo dell'Offerta sulle azioni Creval da 10,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle ...