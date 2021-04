Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è del 3,21%. I positivi, attualmente, sono 28.332. I ricoverati sono 1.950, con un calo complessivo di 63 unità. In particolare, i pazienti in area non critica sono 1.684 (-52). Le terapie intensive sono 266 (-11). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.085 ida coronavirus in, 15, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 23. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è del 3,21%. I positivi, attualmente, sono 28.332. I ricoverati sono 1.950, con un calo complessivo di 63 unità. In particolare, i pazienti in area non critica sono 1.684 (-52). Le terapie intensive sono 266 (-11).

Advertising

b_1n0 : RT @pelosi7070: URGENTE!!!! ?? Cercasi passaggio da?? Vicenza a Fiesso d’Artico (VE) per un CANE?? di TAGLIA MEDIA!!! ?? Causa #covid_19 verrà… - lifestyleblogit : Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile - - TV7Benevento : Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile... - _Perla_Nera_ : RT @pelosi7070: URGENTE!!!! ?? Cercasi passaggio da?? Vicenza a Fiesso d’Artico (VE) per un CANE?? di TAGLIA MEDIA!!! ?? Causa #covid_19 verrà… - fisco24_info : Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile: Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto og… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid in Veneto Covid in Veneto

Arrivati i nuovi vaccini in Veneto, ma solo Astrazeneca. Bloccate oltre 14mila dosi di Johnson&Johnson Con l'87,9% il Veneto è quella che ne ha somministrate di più, mentre la Calabria è in coda alla regioni con il 71,4%. E ieri l'Italia è tornata a sfiorare quota 300 mila somministrazioni in 24 ore.

Lavoratore contagiato da Covid, basta il tampone negativo per tornare a lavoro? Lavoratore contagiato da Covid, quando basta il tampone negativo per tornare a lavoro? Lavoratore contagiato da Covid: quando è possibile tornare a lavoro dopo aver eseguito un tampone che poi è risul ...

Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile (Adnkronos) – Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33 ...

inCon l'87,9% ilè quella che ne ha somministrate di più, mentre la Calabria è in coda alla regioni con il 71,4%. E ieri l'Italia è tornata a sfiorare quota 300 mila somministrazioni in 24 ore.Lavoratore contagiato da Covid, quando basta il tampone negativo per tornare a lavoro? Lavoratore contagiato da Covid: quando è possibile tornare a lavoro dopo aver eseguito un tampone che poi è risul ...(Adnkronos) – Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33 ...