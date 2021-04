Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è del 3,21%. I positivi, attualmente, sono 28.332. I ricoverati sono 1.950, con un calo complessivo di 63 unità. In particolare, i pazienti in area non critica sono 1.684 (-52). Le terapie intensive sono 266 (-11). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.085 ida coronavirus in, 15, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 23. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è del 3,21%. I positivi, attualmente, sono 28.332. I ricoverati sono 1.950, con un calo complessivo di 63 unità. In particolare, i pazienti in area non critica sono 1.684 (-52). Le terapie intensive sono 266 (-11). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile

Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è del 3,21%. I

Lanzarin: "Saremmo da zona gialla. Dalla settimana prossima vaccini ai settantenni" In diretta dalla sede della protezione civile di Marghera (VE), il presidente del Veneto Luca Zaia (inizio previsto ore 12.30, ma ritardo di 15 minuti) aggiorna su contagi, ricoveri ...per covid, - 63 ...

Lanzarin: Riaperture, non ci sono date ma linee guida. E il Veneto ha sempre numeri da giallo Con il governatore Zaia impegnato dal confronto tra Stato e Regioni sul tema delle riaperture, e in una riunione sul tema Finali di Champions ...

Zaia: “Sui vaccini l’Ue una zavorra, negli altri Paesi non c’è scarsità di dosi” “I vaccini ci sono”Zaia: “Sui vaccini l’Ue una zavorra, negli altri Paesi non c’è scarsità di dosi” Zaia precisa poi la sua indicazione: “Ci tengo a dire che io mi ...

