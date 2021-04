Covid Usa | oltre 75mila contagi e 932 morti in 24 ore

Leggi su udine20

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore, negli Stati Uniti si sono registrati 75.267 nuovie 932per il-19. I dati della Johns Hopkins University sono più alti della media degli ultimi sette giorni (71.115e 764 decessi). La California è lo stato con più decessi in un giorno, 174. Mentre il Michigan, uno degli stati ora più colpiti, riporta quasi 10mila nuovi casi. Nello stato di New York, isono 94 e i nuovi6mila. La ripresa deiavviene malgrado il procedere della vaccinazione, che però ancora non copre tutta la popolazione. Al momento 122 milioni di americani hanno già ricevuto una prima dose di vaccino, con 75 milioni cui è stata inoculata anche la seconda. Powered by WPeMatico