Covid | ultime news Bollettino | 16 974 nuovi casi su 319 633 tamponi | 380 morti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-sale al 5,3%. Scendono di 73 unità i posti occupati in terapia intensiva, sono 782 in meno i ricoveri ordinari. Pressing degli enti locali per riaprire: linee guida sul tavolo della Conferenza delle regioni. Nelle prossime ore cabina di regia del governo. Approvato lo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre

fanpage : La presidente della Commissione Europea ha ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino contro il Covid-19 - Corriere : Germania, balzo dei contagi: quasi 30 mila in un giorno - Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - infoitinterno : UE e Covid. Sulle ultime surreali dichiarazioni di Speranza - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: L’allarme dal direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi ? #covid #vaccino #AstraZeneca #rifiuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Come se non bastasse l'emergenza, ci si mettono anche gli altri virus a guastare i piani dei giocatori e delle varie squadre. ... Non mi sentivo davvero me stesso nelledue settimane, ma ...... chiuse le scuole 15 aprile 2021 Contagi in Comune a Giffoni: uffici chiusi, i dati sula ... Altri 40, inoltre, i deceduti, di cui 23 nelle48 ore su 5.891 vittime totali. Mentre 2.168 i ...NAPOLI - La Campania va verso la zona arancione, la Sicilia a rischio zona rossa con restrizioni quasi di lockdown, la Puglia potrebbe restare rossa: non sono da escludere cambi di colore già dalla pr ...Cuba, nella morsa di crisi economica, pandemia, bloqueo anche con Biden e nodi politici, cambia dirigenza: dai leader della rivoluzione di Fidel alla generazione post-1959 ...