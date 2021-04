Covid Toscana, oggi 1.206 contagi: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.206 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi)”, scrive su Facebook. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.206 ida coronavirus in, 15, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80% (13,2% sulle prime diagnosi)”, scrive su Facebook. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

