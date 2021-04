Covid, Speranza alla Camera: «Ci sono le condizioni per riaprire. AstraZeneca? Su 32 milioni di vaccinazioni, 18 casi fatali» – Il video (Di giovedì 15 aprile 2021) «Ci sono le condizioni per una nuova fase e riaperture graduali, ma bisogna vaccinare e avere prudenza per non vanificare i risultati raggiunti». Con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera dei Deputati la situazione sul fronte del contrasto alla pandemia di Coronavirus. Il ministro ha parlato dell’andamento della campagna vaccinale, rispondendo alle preoccupazioni sul siero prodotto da AstraZeneca ed evidenziando gli ultimi dati sulle terapie intensive, dove «si registrano il 41 per cento dei posti occupati, dato che dovrebbe far riflettere chi parla di restrizioni eccessive». «Non ci possono essere dubbi o esitazioni: solo vaccinando riconquisteremo le libertà e una ripresa economica», ha affermato ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) «Cileper una nuova fase e riaperture graduali, ma bisogna vaccinare e avere prudenza per non vanificare i risultati raggiunti». Con queste parole il ministro della Salute Robertoha illustratodei Deputati la situazione sul fronte del contrastopandemia di Coronavirus. Il ministro ha parlato dell’andamento della campagna vaccinale, rispondendo alle preoccupazioni sul siero prodotto daed evidenziando gli ultimi dati sulle terapie intensive, dove «si registrano il 41 per cento dei posti occupati, dato che dovrebbe far riflettere chi parla di restrizioni eccessive». «Non ci posessere dubbi o esitazioni: solo vaccinando riconquisteremo le libertà e una ripresa economica», ha affermato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Sgarbi choc contro il ministro Speranza: 'Finirete in tribunale, avete causato disagio e morte' Alla Camera dei Deputati parole choc contro il ministro Roberto Speranza, che oggi ha riferito in aula sulla situazione della pandemia di Covid. A pronunciarle è stato Vittorio Sgarbi , deputato del Gruppo misto, che già in passato aveva fatto parlare di sé per le ...

