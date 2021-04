Covid Sicilia, oggi 1.450 contagi e 6 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.450 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti sono stati 802 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Catania a 475, Palermo a 315, Siracusa a 165, Messina a 122, Trapani a 99, Agrigento a 95, Caltanissetta a 87, Enna a 52 e Ragusa a 40. In tutto nell’isola sono 24.774 i positivi e di questi 1.218 sono ricoverati in regime ordinario, 184 in terapia intensiva e 23.372 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.450 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 15. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6. I guariti sono stati 802 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Catania a 475, Palermo a 315, Siracusa a 165, Messina a 122, Trapani a 99, Agrigento a 95, Caltanissetta a 87, Enna a 52 e Ragusa a 40. In tutto nell’isola sono 24.774 i positivi e di questi 1.218 sono ricoverati in regime ordinario, 184 in terapia intensiva e 23.372 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Taobuk: 'Metamorfosi d'Europa', a giugno la Seconda Conferenza di Messina ... come l'epidemia covid - 19. Alla conferenza stampa digitale di presentazione della Conferenza di ... Qui è fiorita la leggenda della fanciulla fenicia Europa, ed è nella Sicilia mediterranea, a Messina, ...

Covid Italia, oggi 16.974 contagi e 380 morti: bollettino 15 aprile SICILIA - Sono 1.450 i nuovi casi nella regione. Registrati altri 6 morti che portano il totale a 5. In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.557 i pazienti Covid ...

Open Weekend AstraZeneca a Catania: ecco i punti vaccinali, date e orari CATANIA - Al via il prossimo 16 aprile il weekend di vaccinazioni rivolto ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili, in Sicilia.

Covid: Sicilia, da domani tre giorni di vaccini per gli over 60 senza prenotazione Sono 66 gli Hub e i Centri vaccinali in Sicilia nei quali da domani (venerdì 16) a domenica 18 aprile i cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità potranno vaccinarsi, [...] ...

