Covid | Sicilia a rischio zona rosssa | Musumeci | “Comportamenti irresponsabili di molti | paghiamo Pasqua e Pasquetta”

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - live_messina : Appalti Covid Sicilia - Fava, Antimafia ARS: 'A che serve il Comitato Tecnico Scientifico se si consulta ogni 4 mes… - Ruffino_Lorenzo : RT @GiovaQuez: Puglia e Valle d’Aosta rosse per incidenza settimanale che dovrebbe essere sopra i 250 casi per 100 mila abitanti, mentre la… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Sicilia: 4 nuove zone rosse e 8 prorogate, ma l’Rt è a 1.1 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

... dalla Lombardia al Veneto: quante dosi potrà fare ogni regione dal 16 al 22 aprile Vaccini, ... la Sardegna , la Valle d'Aosta , in ritardo anche lache tra prima e seconda dose è appena ..., Nello Musumeci: per consenso unanime dei dati dellanon ci si può fidare, li hanno ... La scelta a suo tempo di ricoverare malati dinelle Rsa. La poco edificante sceneggiata ...Quattro squadre al giorno, composte da due medici, per andare direttamente a casa dei pazienti ultraottantenni che hanno difficoltà a raggiungere gli hub. La vaccinazione a domicilio, a cura dell'Asp ...Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania. Lo ha dispos ...