Covid, scoperta la proteina che causa le forme gravi. Lo studio di Tor Vergata (Di giovedì 15 aprile 2021) La proteina Herv - W Env sarebbe responsabile delle forme gravi di . I ricercatori dell' Università di Tor Vergata ne hanno dimostrato la presenza, in quantità elevate, nelle cellule del sangue dei ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) LaHerv - W Env sarebbe responsabile delledi . I ricercatori dell' Università di Torne hanno dimostrato la presenza, in quantità elevate, nelle cellule del sangue dei ...

Covid, scoperta la proteina che causa le forme gravi. Lo studio di Tor Vergata 'Per la forma grave della malattia nei pazienti Covid - 19 - afferma Massimo Andreoni, responsabile della Clinica di malattie infettive del policlinico Tor Vergata - attualmente sono disponibili ...

Covid, scoperte due varianti “romagnole”: cosa sappiamo sulle nuove mutazioni locali Dal laboratorio Ausl di Pievesestina è arrivata la conferma della scoperta di due varianti del Coronavirus mai osservate prima. Una è stata denominata "variante di Bagnacavallo" ...

