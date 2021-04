Covid, ristoranti, bar, cinema, palestre: le proposte delle Regioni per riaprire (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14.00. Nei locali al chiuso vanno rispettati i due metri di distanza, all'aperto si riduce a un metro: in entrambi i casi va tenuta la mascherina quando non si è seduti. Tra le altre misure, la consultazione online del menu, il contingentamento degli ingressi in modo che la capienza del locale assicuri il mantenimento di almeno due metri di distanza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli esercizi di ristorazione che prevedono posti a sedere non si consuma al banco dopo le 14.00. Nei locali al chiuso vanno rispettati i due metri di distanza, all'aperto si riduce a un metro: in entrambi i casi va tenuta la mascherina quando non si è seduti. Tra le altre misure, la consultazione online del menu, il contingentamento degli ingressi in modo che la capienza del locale assicuri il mantenimento di almeno due metri di distanza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ridotto - borghi_claudio : @GiacomoPetrell4 @SaverioDiGiulio @AlbertoBagnai @GuidoCrosetto @LegaSalvini Anche smascherare chi è pro chiusure i… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid e riaperture, a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ri… - KavhOctavia : RT @tempoweb: Adesso il calendario delle riaperture. Salvini accelera su bar e ristoranti #matteosalvini #riaperture #mariodraghi #iltempoq… - FirenzePost : Covid, ristoranti, bar, cinema, palestre: le proposte delle Regioni per riaprire -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoranti Ristoranti, cinema e palestre: le proposte delle Regioni ...del principio di massima cautela in termini di contenimento della diffusione del Covid, di ... Le misure indicate per ristoranti e palestre, si legge infatti, "possono consentire il mantenimento dell'...

Ristoranti aperti anche a cena, al cinema con il tampone: l'economia deve ripartire AGI - Ristoranti aperti anche a cena, al cinema con il tampone, ritorno dei buffet e della briscola nei ...per imboccare la strada del ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia Covid. Le ...

Covid: Rosato, ‘non dimenticare ambulanti, sono atività all’aperto’ Non solo ristoranti, bar, attività sportive ma anche ambulanti che non possiamo e non dobbiamo dimenticare nelle riaperture. Anche per loro, nel rispetto delle norme, si torni al lavoro”. Lo afferma ...

Aifa, 100 i decessi segnalati. Solo in un caso c’è nesso con il vaccino anti-covid I casi di decesso segnalati sono stati 76 per il vaccino Pfizer, 12 per quello di Moderna e 12 per il vaccino AstraZeneca ...

...del principio di massima cautela in termini di contenimento della diffusione del, di ... Le misure indicate pere palestre, si legge infatti, "possono consentire il mantenimento dell'...AGI -aperti anche a cena, al cinema con il tampone, ritorno dei buffet e della briscola nei ...per imboccare la strada del ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia. Le ...Non solo ristoranti, bar, attività sportive ma anche ambulanti che non possiamo e non dobbiamo dimenticare nelle riaperture. Anche per loro, nel rispetto delle norme, si torni al lavoro”. Lo afferma ...I casi di decesso segnalati sono stati 76 per il vaccino Pfizer, 12 per quello di Moderna e 12 per il vaccino AstraZeneca ...