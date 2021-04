Covid, ricoveri sotto la soglia critica (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua il calo dei ricoveri dei pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali italiani. Oggi per la prima volta, dopo un mese esatto, la percentuale media nazionale dell’occupazione dei posti letto Covid nei reparti di area non critica, cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale, si attesta al 39%. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), appena aggiornati. Non accadeva dal 15 marzo l’ultimo giorno in cui il livello era rimasto sotto il livello critico, fissato al 40% dal ministero della Salute, oltre il quale cioè l’assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa. Ieri la percentuale era scesa al 40%, mentre oggi si registra un ulteriore lieve calo. In particolare, ad oggi sono sei le Regioni che la superano: la situazione più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua il calo deidei pazientinei reparti ordinari degli ospedali italiani. Oggi per la prima volta, dopo un mese esatto, la percentuale media nazionale dell’occupazione dei posti lettonei reparti di area non, cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale, si attesta al 39%. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), appena aggiornati. Non accadeva dal 15 marzo l’ultimo giorno in cui il livello era rimastoil livello critico, fissato al 40% dal ministero della Salute, oltre il quale cioè l’assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa. Ieri la percentuale era scesa al 40%, mentre oggi si registra un ulteriore lieve calo. In particolare, ad oggi sono sei le Regioni che la superano: la situazione più ...

Advertising

ladyonorato : La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure… - TgLa7 : #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive - TgLa7 : Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - tano2763 : RT @ladyonorato: La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure invece… - SalvatoreTrim13 : RT @ladyonorato: La cosa che mi fa impazzire è che si continuano ad usare i dati di ricoveri, TI e decessi per motivare le chiusure invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoveri Le Regioni: ora è tempo di riaprire tutto. Ristoranti e bar, anche la sera. E teatri cinema, palestre, con vincoli chiari Calano sia i ricoveri in terapie intensive, 73 unità in meno, che quelli nei reparti ordinari di circa 800 pazienti. Dato positivo anche per quando riguarda i dimessi/guariti che aumentano di altri ...

b/b Dai dati giornalieri emerge comunque che scendono ancora i ricoveri per Covid in Umbria e gli attualmente positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 aprile, i nuovi contagi accertati ...

Alto Adige. Calano i ricoveri, ma si registrano ancora 2 decessi I nuovi positivi sono 90 su più di 9mila tamponi. Stabili (16) le terapie intensive. Anche l'istituto Gimbe conferma il miglioramento ...

Arriva il vademecum anti-Covid: tutte le verità e le menzogne sul virus Tante bugie sono state dette in questi mesi a proposito del virus, sia da parte degli addetti ai lavori che da personalità del tutto estranee al virus che sembravano essere diventati professionisti de ...

Calano sia iin terapie intensive, 73 unità in meno, che quelli nei reparti ordinari di circa 800 pazienti. Dato positivo anche per quando riguarda i dimessi/guariti che aumentano di altri ...Dai dati giornalieri emerge comunque che scendono ancora iperin Umbria e gli attualmente positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 aprile, i nuovi contagi accertati ...I nuovi positivi sono 90 su più di 9mila tamponi. Stabili (16) le terapie intensive. Anche l'istituto Gimbe conferma il miglioramento ...Tante bugie sono state dette in questi mesi a proposito del virus, sia da parte degli addetti ai lavori che da personalità del tutto estranee al virus che sembravano essere diventati professionisti de ...