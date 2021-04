Covid, Oms: in Europa 160 nuovi casi al minuto. Ma cala la percentuale per gli over 80 (Di giovedì 15 aprile 2021) La da - 19 sta rendendo l' sempre più sofferente. 'O gni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto', fa sapere il direttore regionale dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) La da - 19 sta rendendo l' sempre più sofferente. 'O gni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni', fa sapere il direttore regionale dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms Covid - 19, Ursula Von Der Leyen ha ricevuto la prima dose di vaccino Intanto l'Oms lancia l'allarme sull'emergenza in Europa con 160 casi di contagio al minuto. In diminuzione l'...Von Der Leyen ha ricevuto giovedì pomeriggio la prima dose di vaccino contro il Covid - 19.

Covid, Oms: in Europa 160 nuovi casi al minuto. Ma cala la percentuale per gli over 80 ... non sulla base degli obiettivi di vaccinazione, ma sulla base dell'epidemiologia e della capacità dei nostri servizi sanitari e della forza lavoro - ha concluso Kluge - di far fronte al Covid - 19 e ...

Varese, necessario stop immediato ai cinghiali dopo allarme Oms Occorre ora un impegno concreto per fermare l’incontrollata proliferazione degli animali selvatici con il numero dei cinghiali presenti nel settentrione lombardo che ha raggiunto livelli insostenibili ...

Emergenza Covid, in Europa la Puglia è “rosso scuro” insieme a Piemonte e Val d’Aosta. Oms: “Situazione grave” Valle d’Aosta, Piemonte e Puglia sono le uniche regioni italiane colorate in rosso scuro, ovvero ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e ...

