Covid, Oms: "In Europa 160 contagi ogni minuto" (Di giovedì 15 aprile 2021) In Europa ci sono 160 contagi da coronavirus ogni minuto, 9.500 ogni ora. A sottolinearlo è stato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, durante il consueto punto stampa sul Covid. "La scorsa settimana, abbiamo superato 1 milione di morti confermate per Covid-19 nella regione europea dell'Oms. La situazione nella nostra regione è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto", ha affermato. "È solo tra i più anziani che stiamo assistendo a una diminuzione dell'incidenza" di Covid. "Negli ultimi 2 mesi, il trend tra le persone con più di 80 anni di ...

