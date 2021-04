Covid, Oms: in Europa 160 casi al minuto | Ue: green pass dall'1 giugno | Vaccini, Speranza: Regioni seguano l'età (Di giovedì 15 aprile 2021) 'La situazione in Europa è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid . Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto '. Lo ha detto il direttore generale dell' Oms per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'La situazione inè grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovidi. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni'. Lo ha detto il direttore generale dell' Oms per ...

Covid, Oms: in Europa 160 casi al minuto, ma cala incidenza tra anziani Lo ha affermato il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge. 'E' solo tra i più anziani - ha sottolineato - che, grazie all'elevato numero di vaccinazioni in questo gruppo ad alto ...

L'Oms: fermate la vendita di animali selvatici vivi nei mercati | VIDEO Il comunicato chiede la sospensione globale per prevenire i rischi di eventuali altre pandemie, assieme ad altre misure. In uno di questi mercati, secondo alcune accreditate teorie, sarebbe avvenuta l ...

