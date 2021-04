Covid, Olimpiadi di Tokyo a rischio. Di nuovo… (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo di nuovo a rischio per il Covid: il Paese vive una nuova ondata di casi. Toshihiro Nikai: “Il Giappone potrebbe rinunciare se l’aumento dei casi rendesse l’evento impossibile”. Le Olimpiadi di Tokyo sono nuovamente a rischio a causa del Covid. Lo rende noto Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico: “Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo se l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l’evento impossibile“. Olimpiadi di Tokyo a rischio per il Covid Il Giappone sta vivendo una nuova fase complicata dell’emergenza sanitaria, caratterizzata da un nuovo aumento dei casi che ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Ledidi nuovo aper il: il Paese vive una nuova ondata di casi. Toshihiro Nikai: “Il Giappone potrebbe rinunciare se l’aumento dei casi rendesse l’evento impossibile”. Ledisono nuovamente aa causa del. Lo rende noto Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico: “Il Giappone potrebbe rinunciare alledise l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l’evento impossibile“.diper ilIl Giappone sta vivendo una nuova fase complicata dell’emergenza sanitaria, caratterizzata da un nuovo aumento dei casi che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olimpiadi Olimpiadi di Tokyo, dal Giappone nuovi dubbi: "I Giochi si possono ancora cancellare" ...i casi di Covid dovessero continuare ad aumentare come sta succedendo in questi giorni - ha spiegato l'uomo politico all'agenzia di stampa - non ha nessun senso continuare a pensare alle Olimpiadi . ...

Tokyo, il numero due del partito al governo scuote i Giochi e dice in tv: Annullarli è un'opzione. In Giappone forte recrudescenza dell'... ...nuovi casi di Covid - 19, un livello che non si registrava dalla fine di gennaio. Questa nuova epidemia di contagi sta interrompendo il programma di alcuni gare di qualificazione per le Olimpiadi, ...

Giappone Olimpiadi: gli analisti prevedono un record di vittorie In vista di Tokio 2021 gli analisti inquadrano l'insieme Giappone Olimpiadi. Volete scoprire tutto? scopriamolo insieme nell'articolo.

Coronavirus, Olimpiadi a rischio per l'aumento dei contagi che non esclude la cancellazione dei Giochi la pandemia di Coronavirus dovesse peggiorare: "Che senso avrebbe l'Olimpiade se fosse responsabile della diffusione dei contagi? A quel punto dovremmo ...

