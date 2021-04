Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila (Di giovedì 15 aprile 2021) L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid - 19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sanità Indiano, citato dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) L'registra anche oggi undi nuovidi- 19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero della Sanitàno, citato dai ...

