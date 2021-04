Covid: nuovo centro vaccinale aperto nel Napoletano (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attivo da questa mattina il nuovo centro vaccinale dell’Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli, località Monterusciello. Il centro trova ospitalità nel palazzetto dello sport Pala Trincone, messo a disposizione dal comune di Pozzuoli per l’intera durata della campagna vaccinale. Nella struttura sono stati sistemati sei box per attendere alla somministrazione dei vaccini e punti accoglienza dei pazienti. Sarà possibile somministrare fino a mille vaccini al giorno interessando l’intera fascia di popolazione flegrea residente. Potranno confluire anche residenti da altri comuni del comprensorio, secondo le convocazioni che l’Asl diramerà. Si comincia da oggi con 300 vaccini da somministrare e dalla prossima settimana si punta a raggiungere la quota di regime. Il problema -fanno sapere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attivo da questa mattina ildell’Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli, località Monterusciello. Iltrova ospitalità nel palazzetto dello sport Pala Trincone, messo a disposizione dal comune di Pozzuoli per l’intera durata della campagna. Nella struttura sono stati sistemati sei box per attendere alla somministrazione dei vaccini e punti accoglienza dei pazienti. Sarà possibile somministrare fino a mille vaccini al giorno interessando l’intera fascia di popolazione flegrea residente. Potranno confluire anche residenti da altri comuni del comprensorio, secondo le convocazioni che l’Asl diramerà. Si comincia da oggi con 300 vaccini da somministrare e dalla prossima settimana si punta a raggiungere la quota di regime. Il problema -fanno sapere ...

repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - TgLa7 : #Covid: in Francia nuovo record vaccinazioni, 510 mila - fattoquotidiano : A giudicare dagli annunci di “cambi di passo”, il piano vaccinale gestito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo do… - MiminoRICCIARDI : Ferraris: “Valorizzare l’umano nel mondo post-covid guidato dalla techne” - FogliFabiana : RT @EmilioBerettaF1: Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Argentina: Covid, governo annuncia coprifuoco dalle 20 alle 06 per due settimane Queste le principali misure contro la pandemia Covid - 19 che il presidente dell'Argentina, Alberto ... Le nuove restrizioni vengono adottate nel contesto dell'aumento esponenziale dei contagi di nuovo ...

UISP'80 PALLAMANO PUTIGNANO, ERRORE DI SISTEMA ...due partite per dare la possibilità al Fasano di recuperare alcune partite perse a causa del Covid. ... infatti, il Putignano registra un break di 6 gol a 0 che la riporta clamorosamente di nuovo dentro ...

L’ironica canzone di Mick Jagger e Dave Grohl sul lockdown Mick Jagger e Dave Grohl hanno pubblicato un nuovo brano a tema Covid: un inno alla vita e a quando l'emergenza sanitaria sarà solo un brutto ricordo.

Limana, deserte le aste per la gestione delle malghe Le strutture a Montegal, Van e Canal dei Gat restano ancora senza assegnatario. Il sindaco De Zanet: subito nuovi bandi, lavoreremo per renderle più appetibili ...

