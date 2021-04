Covid, nuova mappa Ue: rosso scuro Puglia, Piemonte e Valle D'Aosta (Di giovedì 15 aprile 2021) Valle d'Aosta, Piemonte e Puglia sono le uniche regioni italiane colorate in rosso scuro , ovvero ad alta incidenza di contagio da Covid, nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)d'sono le uniche regioni italiane colorate in, ovvero ad alta incidenza di contagio da, nellaaggiornata del Centro europeo per la prevenzione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid, nuova mappa Ue: rosso scuro Puglia, Piemonte e Valle D'Aosta Covid, bollettino con i contagi in Italia del 15 aprile Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia , e resta critica in Repubblica ceca , Svezia e buona parte della Francia . ...

Nuovo slancio per la comunione Inoltre, 'sono stati raggiunti diversi accordi teologici e una nuova generazione di teologi è stata ... e mentre le Chiese ridefiniscono il loro ministero nel mezzo della pandemia da Covid - 19, i ...

Trombosi rare da vaccino anti-Covid: ecco le possibili cause Un gruppo di scienziate ha fatto il punto attraverso alcuni studi pubblicati sul 'New England Journal of Medicine' ...

Speranza sulle riaperture: "Guardiamo positivamente ad una nuova fase" Il ministro della Salute sul piano vaccinale: ""Non ci possono essere dubbi o esitazioni, solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e la ripresa economica" ...

