Covid, news di oggi. Bollettino: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi sale al 5,3%. Scendono di 73 unità i posti occupati in terapia intensiva, sono 782 in meno i ricoveri ordinari. Pressing degli enti locali per riaprire: linee guida sul tavolo della Conferenza delle regioni e della cabina di regia del governo. Approvato lo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-sale al 5,3%. Scendono di 73 unità i posti occupati in terapia intensiva, sono 782 in meno i ricoveri ordinari. Pressing degli enti locali per riaprire: linee guida sul tavolo della Conferenza delle regioni e della cabina di regia del governo. Approvato lo scostamento di bilancio da 40 miliardi. Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre

