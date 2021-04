Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI-COVID, IL 20% DEI LIGURI HA RICEVUTO ALMENO LA PRIMA DOSE ? La Liguria supera il 20% della popol… - fisco24_info : Covid Liguria, oggi 407 contagi e 14 morti: bollettino 15 aprile: I dati della Regione - Yogaolic : RT @irastadilarsson: DECEDUTI 15/04/2021: Lombardia +65 Lazio +46 Campania +40 Puglia +39 E-R +33 Piemonte, Toscana +26 Veneto +23 Marche… - RegLiguria : [15/4-18.18] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 523.160 ?? Somministrati = 440.659 (84% dei conse… - irastadilarsson : DECEDUTI 15/04/2021: Lombardia +65 Lazio +46 Campania +40 Puglia +39 E-R +33 Piemonte, Toscana +26 Veneto +23 Marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

In tutto in Puglia sono morte per5.360 persone.- Sono 407 i nuovi casi nella regione. Registrati altri 14 morti che portano il totale a 4.046. CALABRIA - Sono 560 i nuovi contagi da ...Le vittime approfondimento, Speranza: "Guardiamo con fiducia a nuova fase" Nel dettaglio, ...5.784 in Toscana 5.360 in Puglia 5.107 in Sicilia 3.558 in Friuli - Venezia Giulia 4.046 in2.In Liguria, alle persone nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni verrà somministrato il vaccino Astrazeneca (Vaxzevria), in accordo con le disposizioni contenute nella circolare del ministero della S ...Ancora una vittima del covid nell'Arma dei carabinieri, è morto il comandante della stazione carabinieri-forestale di San Marco dei ...