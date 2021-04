Covid: Lega, 'vittoria su decreto imprese, ottimisti su riaperture' (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sul decreto imprese, la Lega, riferiscono fonti del partito, parla di “vittoria su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano in soffitta le mancette del governo Conte. La Lega è ottimista anche sul fronte riaperture: insiste con la richiesta di allentare le restrizioni nelle zone dove il virus è sotto controllo, e plaude all'aggiornamento dei protocolli per eventi culturali e sportivi visto che la sottosegretaria Lucia Borgonzoni era stata la prima ad accelerare per ampliare la capienza dell'Arena di Verona. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sul, la, riferiscono fonti del partito, parla di “su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano in soffitta le mancette del governo Conte. Laè ottimista anche sul fronte: insiste con la richiesta di allentare le restrizioni nelle zone dove il virus è sotto controllo, e plaude all'aggiornamento dei protocolli per eventi culturali e sportivi visto che la sottosegretaria Lucia Borgonzoni era stata la prima ad accelerare per ampliare la capienza dell'Arena di Verona.

Advertising

massimobitonci : Covid: #Lega, no pignoramento totale per partite Iva = - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - eziomauro : Covid, l'ultimo affondo della Lega: riaperture già da lunedì ovunque è possibile. Draghi: ora unità, basta dispetti… - JolandaBivona : RT @Storace: Gli orfani di #Conte nemici delle #partiteIva. Bocciato da #Pd e #M5s l'emendamento della #Lega per favorire le #riaperture, v… - TV7Benevento : Covid: Lega, 'vittoria su decreto imprese, ottimisti su riaperture'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lega Covid: Ricci (Pd), 'se Lega vota sfiducia a Speranza fuori da governo' "Penso che questi attacchi al ministro Roberto Speranza siano ridicoli e ingenerosi, ma è chiaro che, se Salvini votasse la mozione di sfiducia, la Lega sarebbe fuori dal Governo. Basta ambiguità e attacchi al governo di cui si fa parte". Lo afferma Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.

Lega - Cicardi, guerra a Triuggio. Il sindaco: "La coda di paglia quando si nomina Regione Lombardia è lunga e brucia" ...tra i tanti strumenti che come sindaco ho utilizzato a sostegno della lotta alla pandemia di Covid -... hanno prodotto una reazione scomposta da parte della Lega di Triuggio, la quale evidentemente ...

Covid: Lega, ‘vittoria su decreto imprese, ottimisti su riaperture’ Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Sul decreto imprese, la Lega, riferiscono fonti del partito, parla di “vittoria su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano ...

Covid, Lega a Draghi: “Dove dati da zona gialla si riapra” Stampa“Per noi il miglior ristoro e’ cominciare con delle graduali riaperture che non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un principio di ragionevolezza e di buon senso e poi facciamo r ...

"Penso che questi attacchi al ministro Roberto Speranza siano ridicoli e ingenerosi, ma è chiaro che, se Salvini votasse la mozione di sfiducia, lasarebbe fuori dal Governo. Basta ambiguità e attacchi al governo di cui si fa parte". Lo afferma Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd....tra i tanti strumenti che come sindaco ho utilizzato a sostegno della lotta alla pandemia di-... hanno prodotto una reazione scomposta da parte delladi Triuggio, la quale evidentemente ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Sul decreto imprese, la Lega, riferiscono fonti del partito, parla di “vittoria su tutta la linea”: 40 miliardi di soldi veri per partite iva e mondo produttivo che mandano ...Stampa“Per noi il miglior ristoro e’ cominciare con delle graduali riaperture che non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un principio di ragionevolezza e di buon senso e poi facciamo r ...