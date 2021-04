Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - MediasetTgcom24 : Covid, Lega a Draghi: 'Riaprire dove ci sono dati da zona gialla' #lega - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ALL'ASSALTO DI ROBERTO SPERANZA PER IL LIBRO SUL COVID: VOLGARITÀ E ARROGANZA, DOVE HA TROVATO IL TE… - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lega a Draghi: 'Riaprire dove ci sono dati da zona gialla' #lega - lucabattanta : RT @MediasetTgcom24: Covid, Lega a Draghi: 'Riaprire dove ci sono dati da zona gialla' #lega -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lega

Lo ha detto il capogruppo al Senato della, Massimiliano Romeo, al termine dell'incontro della delegazione del Carroccio col premier Draghi. 'Per noi il miglior ristoro è cominciare con delle ...... ma il leader dellaha fatto rientro a Milano per impegni familiari. Il documento delle ...l'applicazione del principio di massima cautela in termini di contenimento della diffusione del, di ...All’espansione monstre del debito non c’era alternativa. Per tutti i Paesi. E non c’è neppure oggi, anche se i vaccini e un virus che non uccide e non contagia più come un anno fa hanno generato l’app ...A distanza di 9 giorni dalla precedente comunicazione sull'azzeramento dei contagi, Portoscuso resta Covid-free. Lo ha comunicato il sindaco, Giorgio Alimonda, ...