Covid, le Regioni spingono per riaprire tutto: oggi le linee guida per ripartenza attività (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Regioni sono pronte a riaprire progressivamente le attività, nei prossimi due mesi. Al tavolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata dal presidente neoeletto Fedriga per oggi, l'aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Si discuterà anche del tema scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori, al 100%. "Se riaprono gli stadi, lo stesso valga per i concerti all'aperto", dice Franceschini Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Lesono pronte aprogressivamente le, nei prossimi due mesi. Al tavolo della Conferenza dellee delle Province autonome, convocata dal presidente neoeletto Fedriga per, l'aggiornamento delleper la riapertura delleeconomiche, produttive e ricreative. Si discuterà anche del tema scuole, con la speranza di poter rivedere in aula tutti gli studenti delle superiori, al 100%. "Se riaprono gli stadi, lo stesso valga per i concerti all'aperto", dice Franceschini

Advertising

borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - stanzaselvaggia : Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni… - Pietro_Otto : RT @fulvio_oscar: Covid: Spagna, Sanchez non vuole rinnovare stato d'allarme Scade il 9 maggio, regioni e partiti chiedono di ripensarci -… - fisco24_info : Per il governo l'imperativo è il piano vaccini per le riaperture: AGI - Il leader della Lega Salvini chiede le prim… -