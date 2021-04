Covid, le regioni pronte a ripartire: ecco l’ipotetico calendario delle riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è voglia di aprire. Pur in assenza di un decreto certo e del parere delle Cts, le regioni hanno indicato le loro linee guida per la riapertura in tutta sicurezza, nella speranza che per i prossimi mesi la convivenza con il virus non militi troppo la vita socioeconomica degli italiani. Gli auspici dei governatori vedono il primo maggio come data per la ripartenza di molte attività economiche, quale migliore regalo per la festa dei lavoratori che la possibilità di lavorare? Ma c’è l’ipotesi di aperture anticipate al 26 aprile per tutti quei comuni con dati epidemiologici incoraggianti. Le proposte delle regioni al premier Il piano è quello di riaprire tutto ciò che a oggi è chiuso nel giro di due mesi, con specifiche cautele, sperando che la bella stagione dia manforte e permetta di usufruire di spazi ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 aprile 2021) C’è voglia di aprire. Pur in assenza di un decreto certo e del parereCts, lehanno indicato le loro linee guida per la riapertura in tutta sicurezza, nella speranza che per i prossimi mesi la convivenza con il virus non militi troppo la vita socioeconomica degli italiani. Gli auspici dei governatori vedono il primo maggio come data per la ripartenza di molte attività economiche, quale migliore regalo per la festa dei lavoratori che la possibilità di lavorare? Ma c’è l’ipotesi di aperture anticipate al 26 aprile per tutti quei comuni con dati epidemiologici incoraggianti. Le proposteal premier Il piano è quello di riaprire tutto ciò che a oggi è chiuso nel giro di due mesi, con specifiche cautele, sperando che la bella stagione dia manforte e permetta di usufruire di spazi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid regioni Covid, Lega a Draghi: 'Riaprire dove ci sono dati da zona gialla' 'Se i dati sono da zona gialla in alcune Regioni non capiamo perché non si possano allentare un po' le restrizioni. Quando queste durano a lungo la gente rischia di ignorarle'. Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano ...

Le Regioni: ora è tempo di riaprire tutto. Ristoranti e bar, anche la sera. E teatri cinema, palestre, con vincoli chiari Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, 380 le vittime. Ieri il dato sui positivi erano stato leggermente più basso ma con molte più vittima: 469. Complessivamente, da ...

Vaccini in Abruzzo: le categorie prioritarie non possono più prenotarsi Da oggi 15 aprile risulta operativa solo la piattaforma “Poste“, mentre non è più possibile manifestare il proprio interesse alla vaccinazione anti covid 19 ...

Covid, Regioni: si riapre con gli over 80 vaccinati almeno al 70% Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per le fasce a maggiore rischio, over 80 e fragili, da tenere in considerazione ...

