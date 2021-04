COVID Lazio – Il bollettino di oggi 15 aprile | indice Rt a 0 79

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Su circa 33.000 tamponi effettuati, di cui oltre 17.000 antigenici, si registrano 1.330 casi positivi (+100 rispetto alla giornata di ieri), 46 i decessi (-3 nelle ultime 24 ore) e +1.885 i guariti“. Questo è quanto emerso dalodierno pubblicato dalla Regionein merito all’emergenza-19. I casi di positività sono in lieve aumento, ma ciò non dovrebbe gravare sul prolungamento della zona arancione visto che l’Rt è stabile sotto la soglia dell’1 (è stato registrato a 0.79). Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha dato la sua interpretazione riguardo i dati raccolti. Le sue parole sono state riportate all’interno della nota ufficiale pubblicata sui canali social della regione: “Aumentano i casi, mentre ...

