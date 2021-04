Covid Lazio | “fake news su stop vaccino AstraZeneca”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nessunoneldella vaccinazione con: si tratta di una. “Sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione deltotalmente falsa” fa sapere l’Unità di Crisi ‘-19’ della Regione, sottolineando inoltre che “lanon solo non è vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con ilpossono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lombardia, Fontana "Liberi dal Covid a luglio"/ "Con vaccino zona bianca possibile" Meglio del Lazio, della Campania e della Toscana, ma sopratutto finalmente "a regime" con oltre 2,2 milioni di vaccinazioni. "Se una persona vaccinata contro il Covid ha sintomi lievi come forse lei, e come certamente il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti..."