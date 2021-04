Covid, Johnson & Johnson: “Stop vaccinazioni in tutti gli studi clinici” (Di giovedì 15 aprile 2021) Oltre ad aver deciso “di ritardare proattivamente il lancio del vaccino in Europa”, la Johnson & Johnson ha stabilito “di sospendere le vaccinazioni in tutti gli studi clinici di Janssen contro il Covid”. L’annuncio arriva con una nota, dopo la decisione degli Usa di rinviare la ripresa delle vaccinazioni con J&J, sospese temporaneamente per il possibile legame con alcuni casi di trombosi. I consulenti sui vaccini dei Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie riuniti per analizzare il caso hanno infatti, a sorpresa, rinviato ogni decisione. Dopo una breve riunione di emergenza, gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno stabilito ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Oltre ad aver deciso “di ritardare proattivamente il lancio del vaccino in Europa”, laha stabilito “di sospendere leinglidi Janssen contro il”. L’annuncio arriva con una nota, dopo la decisione degli Usa di rinviare la ripresa dellecon J;J, sospese temporaneamente per il possibile legame con alcuni casi di trombosi. I consulenti sui vaccini dei Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie riuniti per analizzare il caso hanno infatti, a sorpresa, rinviato ogni decisione. Dopo una breve riunione di emergenza, gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno stabilito ...

