Covid Italia, oggi 16.974 contagi e 380 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 380 morti che, in base al sito del ministero della Salute, portano il totale delle vittime a 115.937 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 319.633 tamponi, l’indice di positività è al 5,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.417 (-73 da ieri), con 211 nuovi ingressi. LOMBARDIA – In Lombardia sono risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore 2.722 persone, che rappresentano il 5,2% dei 52.293 tamponi processati. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42), per un totale di 739 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 ida coronavirus in, 15, secondo i dati delle regioni neldella Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 380che, in base al sito del ministero della Salute, portano il totale delle vittime a 115.937 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 319.633 tamponi, l’indice di positività è al 5,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.417 (-73 da ieri), con 211 nuovi ingressi. LOMBARDIA – In Lombardia sono risultate positive al19 nelle ultime 24 ore 2.722 persone, che rappresentano il 5,2% dei 52.293 tamponi processati. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42), per un totale di 739 ...

Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti 18.17 Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti 16.974 i positivi al test del Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 806 in meno: 16.168. Così secondo i dati del ministero della Salute. Sono 380 le vittime in un giorno (ieri 469). 319.633 i tamponi molecolari e ...

Bollettino Covid Italia 15 aprile: contagi, morti e guariti di oggi Quanti contagi oggi in Italia: il bollettino del 15 aprile segna 16.974 nuovi casi in Italia. Ecco tutti i dati, regione per regione, dei guariti, morti e positivi attuali al COVID-19.

