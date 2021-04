Covid Italia, la ripartenza di 'La Cannoleria Siciliana': un nuovo locale a Roma (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (LabItalia) - La Cannoleria Siciliana, in prima fila per la ripartenza post Covid, continua a puntare sulla Capitale e aprirà sabato 17 aprile in Via Tiburtina 328 il suo sesto shop dedicato allo street food siciliano. Attivo a Roma fin dal 2010, il marchio inventato e lanciato da Yousef Sharafi, ha conquistato rapidamente i consumatori di ogni quartiere della città grazie alla sua varietà di cannoli rigorosamente prodotti con ricotta di pecora Siciliana proveniente dai pascoli agrigentini: dal classico con frutta candita a quello con le sole scagliette di cioccolato passando per la granella di nocciola, pistacchio, nutella e la possibilità di realizzarlo a proprio piacere. Un prodotto goloso pensato proprio per tutti: La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. (Lab) - La, in prima fila per lapost, continua a puntare sulla Capitale e aprirà sabato 17 aprile in Via Tiburtina 328 il suo sesto shop dedicato allo street food siciliano. Attivo afin dal 2010, il marchio inventato e lanciato da Yousef Sharafi, ha conquistato rapidamente i consumatori di ogni quartiere della città grazie alla sua varietà di cannoli rigorosamente prodotti con ricotta di pecoraproveniente dai pascoli agrigentini: dal classico con frutta candita a quello con le sole scagliette di cioccolato passando per la granella di nocciola, pistacchio, nutella e la possibilità di realizzarlo a proprio piacere. Un prodotto goloso pensato proprio per tutti: La ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: Numeri ancora alti, quasi 17.000 casi e 380 vittime I numeri dell'epidemia di Covid - 19 in Italia sono ancora altri, sia per quanto riguarda i nuovi casi, che dopo la discesa delle scorse settimane sembrano essersi stabilizzati, sia per quanto riguarda i ricoveri e i decessi: ...

Ccfs: in 2020 attivo patrimoniale di 738 mln, azzerati debiti bancari Dall'Ara: 'Risultato soddisfacente nonostante Covid' . Via libera del cda del Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (Ccfs) di Reggio ...di circa 900 cooperative socie in tutta Italia - si e' ...

Debito al 159,8% come dopo la Grande Guerra All’espansione monstre del debito non c’era alternativa. Per tutti i Paesi. E non c’è neppure oggi, anche se i vaccini e un virus che non uccide e non contagia più come un anno fa hanno generato l’app ...

Atalanta, Matteo Pessina è negativo al Covid: può giocare contro la Juventus Il centrocampista rientra in gruppo dopo nove giorni. Era rimasto coinvolto nel focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale ...

