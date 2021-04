Covid Italia, la ripartenza di ‘La Cannoleria Siciliana’: un nuovo locale a Roma (Di giovedì 15 aprile 2021) La Cannoleria Siciliana, in prima fila per la ripartenza post Covid, continua a puntare sulla Capitale e aprirà sabato 17 aprile in Via Tiburtina 328 il suo sesto shop dedicato allo street food siciliano. Attivo a Roma fin dal 2010, il marchio inventato e lanciato da Yousef Sharafi, ha conquistato rapidamente i consumatori di ogni quartiere della città grazie alla sua varietà di cannoli rigorosamente prodotti con ricotta di pecora siciliana proveniente dai pascoli agrigentini: dal classico con frutta candita a quello con le sole scagliette di cioccolato passando per la granella di nocciola, pistacchio, nutella e la possibilità di realizzarlo a proprio piacere. Un prodotto goloso pensato proprio per tutti: La Cannoleria Siciliana, infatti, propone anche una ricetta del cannolo senza glutine. È proprio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) LaSiciliana, in prima fila per lapost, continua a puntare sulla Capitale e aprirà sabato 17 aprile in Via Tiburtina 328 il suo sesto shop dedicato allo street food siciliano. Attivo afin dal 2010, il marchio inventato e lanciato da Yousef Sharafi, ha conquistato rapidamente i consumatori di ogni quartiere della città grazie alla sua varietà di cannoli rigorosamente prodotti con ricotta di pecora siciliana proveniente dai pascoli agrigentini: dal classico con frutta candita a quello con le sole scagliette di cioccolato passando per la granella di nocciola, pistacchio, nutella e la possibilità di realizzarlo a proprio piacere. Un prodotto goloso pensato proprio per tutti: LaSiciliana, infatti, propone anche una ricetta del cannolo senza glutine. È proprio ...

