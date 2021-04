Covid Italia la media nazionale indica un tasso di positività al 5,3%. Nel Lazio oggi salgono i casi (Di giovedì 15 aprile 2021) In Italia nelle ultime 24 ore son stati eseguiti 319.633 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 16.974 nuovi contagi, per i quali è stato determinato un indice di positività al 5,3%. Inoltre, informa ancora il quotidiano bollettino del ministero della Salute, oggi gli attualmente positivi sono (ovviamente non tutti ‘malati’), sono 510.023, quindi 4.637 in meno rispetto a ieri. oggi la Lombardia è tornata ad essere la regione più colpita, con 2.722 nuovi casi. Seguono poi la Campania (2.224), la Puglia (1.867), la Sicilia (1.450), il Lazio (1.330), il Piemonte (1.264), la Toscana (1.206), l’Emilia Romagna (1.150), ed il Veneto (1.085). Anche oggi tragico il bilancio delle vittime, altre 380 da ieri, che portano a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Innelle ultime 24 ore son stati eseguiti 319.633 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), dai quali sono emersi altri 16.974 nuovi contagi, per i quali è stato determinato un indice dial 5,3%. Inoltre, informa ancora il quotidiano bollettino del ministero della Salute,gli attualmente positivi sono (ovviamente non tutti ‘malati’), sono 510.023, quindi 4.637 in meno rispetto a ieri.la Lombardia è tornata ad essere la regione più colpita, con 2.722 nuovi. Seguono poi la Campania (2.224), la Puglia (1.867), la Sicilia (1.450), il(1.330), il Piemonte (1.264), la Toscana (1.206), l’Emilia Romagna (1.150), ed il Veneto (1.085). Anchetragico il bilancio delle vittime, altre 380 da ieri, che portano a ...

FrancescoLollo1 : ++ DA FRATELLI D’ITALIA IN ARRIVO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE A SPERANZA ++ Vedremo chi ci starà e chi inv… - Agenzia_Ansa : In Italia, al Sant'Andrea di Roma, primo trapianto al mondo di trachea su paziente Covid #ANSA - LiaQuartapelle : Una donna su due in Italia non lavora. Una ragazza su quattro non studia, non lavora, non cerca lavoro. Una fotogr… - Anna040248 : RT @anna_mitica: Ranieri #Guerra tira in ballo #DAlema: 'Ho incontrato Massimo D'Alema e ho discusso sul suo possibile supporto influente a… - DigitalMatt3 : RT @ivocamic: LA #QUARTAONDATA I migranti #clandestini per invaderci, ecco qual è la quarta ondata E NOI IN #LOCKDOWN -