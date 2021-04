Covid Italia, Ecdc: “In rosso scuro solo tre regioni” (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) – In Italia crollano da 7 a 3 le regioni in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid nella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si tratta di Piemonte, Valle d’Aosta e Puglia. Il colore si degrada in rosso per il resto della Penisola, compresa la Sardegna che la scorsa settimana aveva abbandonato l’arancione, che contraddistingue un livello più basso di rischio.Le regioni che rispetto alla scorsa settimana hanno lasciato il rosso scuro per entrare nel rosso sono Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) – Incrollano da 7 a 3 lein, la fascia di massimo rischio pernella mappa epidemiologica d’Europa aggiornata dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si tratta di Piemonte, Valle d’Aosta e Puglia. Il colore si degrada inper il resto della Penisola, compresa la Sardegna che la scorsa settimana aveva abbandonato l’arancione, che contraddistingue un livello più basso di rischio.Leche rispetto alla scorsa settimana hanno lasciato ilper entrare nelsono Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna. L'articolo CalcioWeb.

