Covid Italia, ecco le Regioni al top per gestione emergenza (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ il Trentino Alto Adige, seguita a ruota da Lazio e Veneto, la Regione che ha gestito meglio l’emergenza Covid secondo i suoi cittadini. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg/Adnkronos. Alla domanda “In generale come giudica la gestione dell’emergenza nella sua regione in una scala da uno a dieci?”, il Trentino Alto Adige raggiunge una media di 7,50, il Lazio di 7,19, il Veneto di 6,90. Sud fanalino di coda con la Puglia ultima (4,24), preceduta da Calabria (4,29) e Sicilia (5,11). Lombardia quart’ultima al 5,34. La media nazionale del gradimento si attesta al 5,92. Sopra il 6, oltre alle tre Regioni sul podio, si collocano anche Liguria (6,79), Molise (6,67), Basilicata (6,53) ed Emilia Romagna (6,09). Appena sotto la sufficienza invece si piazzano Marche (5,97), Piemonte (5,96), Sardegna (5,86), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ il Trentino Alto Adige, seguita a ruota da Lazio e Veneto, la Regione che ha gestito meglio l’secondo i suoi cittadini. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg/Adnkronos. Alla domanda “In generale come giudica ladell’nella sua regione in una scala da uno a dieci?”, il Trentino Alto Adige raggiunge una media di 7,50, il Lazio di 7,19, il Veneto di 6,90. Sud fanalino di coda con la Puglia ultima (4,24), preceduta da Calabria (4,29) e Sicilia (5,11). Lombardia quart’ultima al 5,34. La media nazionale del gradimento si attesta al 5,92. Sopra il 6, oltre alle tresul podio, si collocano anche Liguria (6,79), Molise (6,67), Basilicata (6,53) ed Emilia Romagna (6,09). Appena sotto la sufficienza invece si piazzano Marche (5,97), Piemonte (5,96), Sardegna (5,86), ...

FrancescoLollo1 : ++ DA FRATELLI D’ITALIA IN ARRIVO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE A SPERANZA ++ Vedremo chi ci starà e chi inv… - LiaQuartapelle : Una donna su due in Italia non lavora. Una ragazza su quattro non studia, non lavora, non cerca lavoro. Una fotogr… - Agenzia_Italia : Gli scienziati insistono, aprite le finestre per proteggervi dal Covid - giandomenic45 : RT @CCoccarelli: I migranti stanno per invaderci, ecco qual è la quarta ondata. Secondo Frontex, Italia meta preferita dei migranti irrego… - ultimora_pol : #Italia #TrentinoAltoAdige #Trento Aumentano le pressioni sul governo per accelerare le riaperture di attività chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia In Italia primo trapianto al mondo trachea su paziente Covid Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di trachea in un paziente post Covid. L'intervento, descritto oggi nel corso di una conferenza stampa è avvenuto in Italia, al policlinico Sant'Andrea di Roma, lo scorso 3 marzo su un uomo di 50 anni che aveva l'organo distrutto a ...

Vaccino Astrazeneca, rapporto Aifa sulle trombosi/ 11 casi e 4 decessi al 22 marzo Nel complesso, nell'Eudravigilance Italia sono stati inseriti 62 casi, di cui 7 (con due decessi) ... Moderna, efficacia 95% a 6 mesi da richiamo/ Varianti Covid non indeboliscono vaccino ESITI FATALI E ...

Covid, Speranza: "Guardiamo con fiducia a una nuova fase" 15 aprile, 15:23 Italia Covid, Speranza: "Guardiamo con fiducia a una nuova fase" Il ministro della Salute alla Camera: "Tra aprile e giugno arriveranno il triplo dei vaccini" ...

Covid, Speranza: "Costruiamo una road map per l'allentamento delle misure" 15 aprile, 15:23 Italia Covid, Speranza: "Costruiamo una road map per l'allentamento delle misure" Il ministro della Salute alla Camera: "Ancora occupato il 41% dei posti letto in ...

Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto totale di trachea in un paziente post. L'intervento, descritto oggi nel corso di una conferenza stampa è avvenuto in, al policlinico Sant'Andrea di Roma, lo scorso 3 marzo su un uomo di 50 anni che aveva l'organo distrutto a ...Nel complesso, nell'Eudravigilancesono stati inseriti 62 casi, di cui 7 (con due decessi) ... Moderna, efficacia 95% a 6 mesi da richiamo/ Variantinon indeboliscono vaccino ESITI FATALI E ...15 aprile, 15:23 Italia Covid, Speranza: "Guardiamo con fiducia a una nuova fase" Il ministro della Salute alla Camera: "Tra aprile e giugno arriveranno il triplo dei vaccini" ...15 aprile, 15:23 Italia Covid, Speranza: "Costruiamo una road map per l'allentamento delle misure" Il ministro della Salute alla Camera: "Ancora occupato il 41% dei posti letto in ...