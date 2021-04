Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) il di oggi 15 aprile 2021. Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime. I dati delle Regioni Lombardia A fronte di 52.293 tamponi effettuati (35.245 molecolari e 17.048 antigenici), sono 2.722 i ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) il di15. Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime. I dati delle Regioni Lombardia A fronte di 52.293 tamponi effettuati (35.245 molecolari e 17.048 antigenici), sono 2.722 i ...

FrancescoLollo1 : ++ DA FRATELLI D'ITALIA IN ARRIVO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE A SPERANZA ++ Vedremo chi ci starà e chi inv… - Agenzia_Ansa : In Italia, al Sant'Andrea di Roma, primo trapianto al mondo di trachea su paziente Covid #ANSA - LiaQuartapelle : Una donna su due in Italia non lavora. Una ragazza su quattro non studia, non lavora, non cerca lavoro. Una fotogr… - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.974 casi e 380 vittime, tasso di positività a 5,3% I dati del 15 aprile In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 16.974 casi e 380 vittime, con 319.633 tamponi ... In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.557 i ...

Il dossier Aifa: "Su 100 decessi segnalati solo uno è collegato al vaccino" Quanto ai casi segnalati per ogni singolo vaccino anti - Covid in uso in Italia ( Pfizer, Moderna, AstraZeneca ), la distribuzione per tipologia di vaccino 'dipende in parte dal diverso numero di ...

Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 ...

Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi (contro i 469 di mercoledì) per un totale, da inizio pa ...

