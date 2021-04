Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti. Più contagi in Lombardia, Campania e Puglia. Tasso di positività al 5,3% (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime. Sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021), ildi152021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovie 380in 24 ore Ieri ierano stati 16.168, 469 le vittime. Sono...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Trasporto aereo pronto a "ripartire in sicurezza". Il modello virtuoso AdR - Spallanzani ... il progetto sperimentale per i test Covid in aeroporto Lo scalo di Fiumicino ha messo a punto sistema, con i voli Covid tested, che può essere considerato un "fiore all'occhiello dell'Italia", poi ...

Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti 18.17 Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti 16.974 i positivi al test del Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 806 in meno: 16.168. Così secondo i dati del ministero della Salute. Sono 380 le vittime in un giorno (ieri 469). 319.633 i tamponi molecolari e ...

Coronavirus, il bollettino del 15 aprile: morti in calo Sono 16.974 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.168), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della ...

Polo vaccinale nella scuola appena riaperta, la rivolta dei genitori a Giugliano (Napoli) Succede a Lago Patria, frazione di Giugliano (NA), dove i genitori della scuola elementare hanno scoperto, il primo giorno di ritorno a scuola, che la palestra dell'istituto sarebbe stata destinata a ...

