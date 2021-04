Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti. Più contagi in Lombardia, Campania e Puglia. Tasso di positività al 5,3% (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime. Sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021), ildi152021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovie 380in 24 ore Ieri ierano stati 16.168, 469 le vittime. Sono...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Politica: Appena finirà il lockdown arriverà la nuova migrazione - Gianandrea Gaiani 'Prevediamo che appena le misure restrittive anti Covid saranno allentate e si potrà, quindi, circolare più facilmente, una massa importante di ... L'Italia è in prima linea ed è l'unica che accoglie ...

La sfida del governo Draghi per il cambio di passo su Covid ed economia Gli interventi rapidi e diretti a favore delle imprese - garantiti dal nuovo scostamento di bilancio - serviranno ad assicurare che il sistema Italia si faccia trovare pronto quando l'economia ...

L'Ue orientata verso vaccini a mRna: precedenza a Pfizer e Moderna. Figliuolo: «In arrivo 7 milioni di dosi» Dopo i problemi legati ai vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson, entrambi a vettore virale, l'orientamento dell'Europa sarà di fare sempre più ricorso ...

Covid, frenata del governo con Regioni e Lega: ripartenza graduale Due metri di distanza all’interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti (ma fra i tavoli), dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14, prenotazioni obbligatorie, ...

