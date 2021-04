Covid India | oltre 200mila contagi in 24 ore | mai così tanti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nuovo record didi coronavirus indove, per la prima volta, si registrano più di 200.000 nuovi casi accertati nell’arco di 24 ore. Il totale deinel Paese supera i 14 milioni dall’inizio della pandemia. Il ministero della Salute ha segnalato 200.739 nuovi casi e altri 1.038 decessi. In totale nel gigante asiatico sono 173.123 le persone morte per complicanze legate al. Lo stato di Maharashtra, quello di Mumbai, resta il più colpito con quasi 59.000 nuovi casi e 278 decessi in 24 ore. Le autorità hanno imposto la chiusura di ristoranti e vietato gli assembramenti, i raduni con più di cinque persone. Nuova Delhi ha registrato un record di 17.282 nuovi casi confermati e qui, come a Mumbai, scarseggiano i posti letto in ospedale e le forniture di ossigeno, mentre sono arrivate disposizioni per ...