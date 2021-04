Covid: in Italia 16.974 nuovi casi e 380 decessi, il tasso di positività sale al 5,3% (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - In lieve crescita i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 16.974 contro i 16.168 di ieri. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766) ma il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dei decessi, 380 (ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 73 in meno (ieri -36), con 211 ingressi giornalieri, e sono ora 3.417, mentre i ricoveri ordinari sono 782 in meno (ieri -583), 25.587 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.722), seguita dalla Campania (+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.450). I contagi totali sono 3.826.156. In ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - In lieve crescita idiin: nelle ultime 24 ore sono 16.974 contro i 16.168 di ieri. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766) ma ildial 5,3% (ieri era al 4,8%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dei, 380 (ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 73 in meno (ieri -36), con 211 ingressi giornalieri, e sono ora 3.417, mentre i ricoveri ordinari sono 782 in meno (ieri -583), 25.587 in tutto. La regione con piùodierni è la Lombardia (+2.722), seguita dalla Campania (+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.450). I contagi totali sono 3.826.156. In ...

